Цуканов, Куйвашев и Козицын открыли вторую очередь "светящихся теплиц"

Под Екатеринбургом запустили вторую очередь тепличного комбината "УГМК-Агро".

В торжественной церемонии приняли участие губернатор региона Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, гендиректор УГМК Андрей Козицын и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики Свердловской области.

По словам Евгения Куйвашева, пуск второй очереди комбината позволит вывести производство овощной продукции на новый количественный и качественный уровень.

Николай Цуканов добавил, что новые мощности позволили хозяйству повысить собственную обеспеченность Свердловской области в овощах защищенного грунта с 7,7% до 40% и полностью закрыть потребность региона в салатно-зеленных культурах.

"Это очень хороший результат, но, на мой взгляд, для Урала и Сибири этот показатель можно увеличить процентов до 70", - сказал Цуканов.

Первая очередь комплекса была запущена год назад.

Напомним, из-за работы теплиц УГМК над Екатеринбургом в ночное время появляется светящееся пятно.