24 Декабря 2018
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Цуканов, Куйвашев и Козицын открыли вторую очередь "светящихся теплиц"

Под Екатеринбургом запустили вторую очередь тепличного комбината "УГМК-Агро".

В торжественной церемонии приняли участие губернатор региона Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, гендиректор УГМК Андрей Козицын и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики Свердловской области.

По словам Евгения Куйвашева, пуск второй очереди комбината позволит вывести производство овощной продукции на новый количественный и качественный уровень.

Евгений Куйвашев, открытие второй очереди тепличного комбината, УГМК-Агро(2018)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Николай Цуканов добавил, что новые мощности позволили хозяйству повысить собственную обеспеченность Свердловской области в овощах защищенного грунта с 7,7% до 40% и полностью закрыть потребность региона в салатно-зеленных культурах.

"Это очень хороший результат, но, на мой взгляд, для Урала и Сибири этот показатель можно увеличить процентов до 70", - сказал Цуканов.

Николай Цуканов, Евгений Куйвашев, тепличный комбинат УГМК(2018)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Первая очередь комплекса была запущена год назад.

Напомним, из-за работы теплиц УГМК над Екатеринбургом в ночное время появляется светящееся пятно.

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Цуканов, Куйвашев и Козицын открыли вторую очередь "светящихся теплиц"

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Теги: УГМК-Агро, теплицы, комбинат, Николай Цуканов, Евгений Куйвашев, Андрей Козицын



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