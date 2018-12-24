24 Декабря 2018
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Футболист Фернандиньо попросил не вызывать его в сборную Бразилии из-за угроз фанатов после ЧМ-2018

Игрок английского "Манчестер Сити" Фернандиньо отказывается выступать за сборную Бразилии из-за угроз фанатов.

Как сообщает портал sport24.ru, 33-летний футболист попросил главного наставника национальной сборной Тите не вызывать его на ближайшие матчи. Хавбек объяснил своё решение тем, что ему и его семье поступали угрозы после окончания ЧМ-2018. Напомним, что игрок забил автогол в четвертьфинальной встрече против Бельгии (1:2). Фанаты посчитали именно Фернандиньо одним из главных виновников проигрыша.

Между тем, главный тренер сборной признался, что Фернандиньо был первым, кого он хотел вызвать в состав сборной после мундиаля.

"Я не дурак, чтобы вызывать в сборную плохого игрока", - сказал Тите.

Наставник также сравнил сложившуюся с игроком ситуацию с историей вратаря национальной команды Моасира Барбозы, который подвергся травле болельщиков из-за ошибки в проигранном матче против Уругвая на ЧМ 1950 года.

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Футболист Фернандиньо попросил не вызывать его в сборную Бразилии из-за угроз фанатов после ЧМ-2018

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Теги: Фернандиньо, сборная Бразилии, ЧМ-2018, фанаты, угрозы



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