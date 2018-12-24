Жаров: Перспективы отключения Рунета от глобальной сети нет

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что закон об автономности российского сегмента интернета нужен для того, чтобы страна была готова к различным ситуациям.

При этом он успокоил, что на сегодня нет перспективы отключения России от глобальной сети, передает ТАСС.

Жаров пояснил, что причиной сбоев в работе сети может стать не только чья-то "злая воля", но, например, техногенные катастрофы или стихийные бедствия.

Ранее в декабре в Госдуму был внесен законопроект, который обеспечивает работу Рунета в том случае, если сегмент будет отключен от общемировой сети.

В марте бывший советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявлял, что Россия технически готова к отключению от мирового интернета.

Напомним, год назад советник Путина предложил ограничить интернет в России по образцу Китая. При этом Клименко отметил, что это единственный способ обеспечить информационную безопасность в стране.

Еще раньше, в 2016 году, Клименко сообщил, что наша страна должна быть готова к отключению от мирового интернета.