Ямал и Югра возглавили рейтинг самых закредитованных регионов

На начало ноября россияне взяли кредитов на 14,4 трлн руб., сумма за год увеличилась на 22,1%. При этом размер кредитов растет быстрее чем доходы, средний рост зарплаты за тот же период составил 10%. Самыми закредитованными регионами стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Якутия, следует из данных исследования РИА Новости.

На каждого работающего россиянина в среднем нагрузка выросла на 36 тысяч руб. до 199 тыс. руб. В ЯНАО, возглавившем рейтинг закредитованности субъектов, этот показатель составляет 422 тыс. руб. В Югре - 402 тыс. руб.

Отметим, что в первую пятерку попала и Тюменская область, где нагрузка составила 299,7 тыс. руб.

При этом по соотношению среднедушевого долга по банковским кредитам к средней зарплате лидирует Калмыкия с показателем 82,7%. При среднероссийском уровне закредитованности в 45% выше 60% показатель отношения кредита к зарплате в 12 регионах, в том числе в Курганской области (68,8%), Пермском крае (62,1%).

Первое место с наименьшим количеством кредитов в рейтинге занимает Республика Крым, второе – Севастополь, у которых отношение кредита к среднегодовой зарплате составляет 10,8% и 11,1% соответственно.