Главе Hermitage Capital Браудеру предъявили обвинение в организации преступного сообщества

21 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия В России

Главе Hermitage Capital Браудеру предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Основателю фонда Hermitage capital Уильяму Браудеру заочно предъявлено обвинение в организации преступного сообщества.

Ходатайство о его заочном аресте будет рассмотрено сегодня, передает ТАСС.

Генпрокуратура РФ сообщала, что установлены компании Кипра, Латвии и Швейцарии, которые в интересах Браудера обналичивали и отмывали сотни миллионов долларов.

Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск. Браудер является подданным Великобритании, которая выдать его России отказалась.

Напомним, российским судом глава Hermitage capital уже дважды был осужден заочно. В декабре 2017 года он был заочно приговорен к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей.

В 2013 году Браудер также был приговорен к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что аудитор фонда Сергей Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Главе Hermitage Capital Браудеру предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: уильям браудер, уголовное дело, создание преступного сообщества



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.11.2018 12:51 Мск Генпрокуратура РФ: Магнитский мог быть отравлен в интересах Браудера
Ранее 19.11.2018 11:27 Мск Против Браудера возбудили дело о создании преступного сообщества
Ранее 19.07.2018 08:17 Мск Генпрокуратура РФ намерена допросить экс-посла Макфола по делу Браудера
Ранее 30.05.2018 12:49 Мск Испанская полиция задержала и отпустила Браудера
Ранее 29.12.2017 12:32 Мск Суд заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам колонии

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 63

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети