Главе Hermitage Capital Браудеру предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Основателю фонда Hermitage capital Уильяму Браудеру заочно предъявлено обвинение в организации преступного сообщества.

Ходатайство о его заочном аресте будет рассмотрено сегодня, передает ТАСС.

Генпрокуратура РФ сообщала, что установлены компании Кипра, Латвии и Швейцарии, которые в интересах Браудера обналичивали и отмывали сотни миллионов долларов.

Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск. Браудер является подданным Великобритании, которая выдать его России отказалась.

Напомним, российским судом глава Hermitage capital уже дважды был осужден заочно. В декабре 2017 года он был заочно приговорен к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей.

В 2013 году Браудер также был приговорен к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что аудитор фонда Сергей Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.