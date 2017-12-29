Суд заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам колонии

Тверской суд Москвы вынес приговор Уильяму Браудеру, основателю британского фонда Hermitage Capital. Он заочно приговорен к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов более чем на 3 млрд руб. Таким образом, суд удовлетворил просьбу гособвинения.

В 2013 году Браудер уже был приговорен к девяти годам лишения свободы. Однако Великобритания, в чьем подданстве находится в настоящий момент Браудер, не намерена выдавать его какой-либо стороне.

Летом этого года стало известно, что гражданский иск к основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру и его деловому партнеру Ивану Черкасову подали три управления Федеральной налоговой службы. Эти ведомства являются потерпевшими по делу о незаконном приобретении акций "Газпрома". Сумма иска – 3 млрд руб.