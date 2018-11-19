Против Браудера возбудили дело о создании преступного сообщества

Генеральная прокуратура РФ возбудила новое уголовное дело против Уильяма Браудера - о создании преступного сообщества. Об этом в программе "Эфир" сообщил представитель ведомства Николай Атмоньев.

Установлены компании Кипра, Латвии и Швейцарии, которые в интересах Браудера обналичивали и отмывали сотни миллионов долларов.

В ближайшее время Москва планирует объявить бизнесмена в международный розыск.

В июле сообщалось, что среди американских чиновников, которых Россия хотела бы допросить по делу осужденного российским судом главы фонде Hermitage Capital Уильяма Браудера, бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

Напомним, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, финансист Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы. Он является подданным Великобритании, которая выдать его России отказалась.