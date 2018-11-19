Генпрокуратура РФ: Магнитский мог быть отравлен в интересах Браудера

Российское следствие изучает версию о насильственной смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в интересах британского финансиста Уильяма Браудера.

Сегодня на брифинге Генпрокуратуры РФ стало известно, что в организме Магнитского и других подельников Браудера были обнаружены следы токсичного вещества, которое и могло стать причиной их смерти.

Исследования этих токсичных соединений ведутся в США, Франции и Италии, передает "Интерфакс".

Напомним, Тверской суд Москвы признал скончавшегося в СИЗО в 2009 году аудитора британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов.

Бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, финансист Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы. Он является подданным Великобритании, которая выдать его России отказалась.

Как заявил государственный советник юстиции 3-го класса Михаил Александров, "Браудер имел мотив на физическое устранение Магнитского в целях сокрытия совершенных им преступлений".