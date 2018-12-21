Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили россиян

Министерство внутренних дел РФ выступило с предложением внести ряд поправок в закон о полиции. Речь идет о праве полицейских вскрывать чужие автомобили.

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Как следует из текста документа, опубликованного на сайте ведомства, предлагается узаконить вскрытие чужих транспортных средств правоохранительными органами: уточняется, что мера позволит полицейским вскрывать машины при угрозе опасности, нахождения в внутри нетрезвого человека или преступника.

Кроме этого, МВД предлагается разрешить правоохранительным органам досматривать людей, если они вызывают подозрение у силовиков, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава федеральной Госавтоинспекции Михаил Черников поддержал идею о проверке знаний правил дорожного движения при замене водительского удостоверения каждые 10 лет.