21 Декабря 2018
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Угрозы цунами после произошедшего землетрясения на Камчатке нет

Угрозы цунами для берегов Камчатки после землетрясения, которое произошло в ночь с 20 на 21 декабря, нет.

Сейчас оперативные группы спасателей, пожарных и местных администраций осматривают социально значимые объекты и другие здания в населенных пунктах, где ощущался подземный толчок, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Разрушений, погибших и пострадавших нет.

По данным сейсмостанции "Петропавловск", магнитуда землетрясения составила 7,4. Сейсмособытие произошло на глубине 80 километров. Эпицентр землетрясения находился в 87 километрах юго-западнее ближайшего населенного пункта.

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Угрозы цунами после произошедшего землетрясения на Камчатке нет

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Теги: Камчатка, землетрясение, МЧС



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