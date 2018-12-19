19 Декабря 2018
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Госдума запретила живодерство

Сегодня Госдума в окончательном чтении приняла закон об ответственном обращении с животными, который общественность просила восемь лет. Одновременно с долгожданным документом нижняя палата парламента обязана Правительство в течение 180 дней подготовить все необходимые подзаконные акты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госдумы.

Документ восемь лет не допускали до второго чтения из-за межведомственных противоречий. Председатель комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов рассказал, что при подготовке законопроекта прошло более 100 совещаний, рассмотрено более 300 поправок, и в результате текст был согласован с 28 ведомствами.

"Теперь запрещено умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом, устраивать бои, натравливать животных на других зверей и на людей. Нельзя избавиться от животного просто так — его надо передать новому владельцу или в приют. Вводится однозначный запрет на пропаганду жестокого обращения с животными, а также на содержание в квартирах, частных домах и на садовых участках диких зверей. Под запретом теперь контактные зоопарки, которые находятся в ТЦ, и содержание животных в барах, кафе и ресторанах", - сообщили в пресс-службе Госдумы.

Регламентируется порядок обращения с безнадзорными животными. Теперь возможна только программа "отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания", причем с неснимаемой меткой. Запрещен отлов животных с данными владельцами, необходимо будет обеспечить возврат зверя владельцу.

"Отлов животных должен сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты. Вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников", – отмечал Владимир Бурматов.

Документ также регламентирует создание и работу приютов для животных, дополнительно будут прописаны требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, случаи, когда можно использование домашних животных в предпринимательской деятельности.

пикет у Госдумы, закон об ответственном обращении с животными(2018)|Фото: http://duma.gov.ru

Сегодня Госдума обязала Правительство в течение 180 дней после принятия закона об ответственном обращении с животными представить в Госдуму подзаконные акты к нему.

"Это дополнительный парламентский контроль, который необходим с учетом того, что подзаконные акты регламентируют и конкретизируют ключевые положения закона: от требований к приютам, в которых должны содержаться безнадзорные животные до дополнительных полномочий для зоозащитников, которые наделяются статусом общественных инспекторов. Через 180 дней Правительство должно будет представить думе 13 подзаконных актов", - написал Владимир Бурматов в своем инстаграме.

Отметим, что только один депутат проголосовал против принятия закона.

пикет у Госдумы, закон об ответственном обращении с животными(2018)|Фото: vk.com/yura_eto_ya

Зоозащитники провели у Госдумы пикет в поддержку закона

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Госдума запретила живодерство

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Теги: закон об ответственном обращении с животными, запрет живодерства, звери, госдума



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