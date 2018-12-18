18 Декабря 2018
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Спустя 8 лет. Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете живодерства

Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными, который рассматривает с 2010 г. Долгожданный документ запрещает умерщвление животных, пропаганду жестокого обращения с животными, контактные зоопарки и передвижные цирки, а также бои с участием животных, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Это закон, который урегулирует многие опасные, порой абсурдные вещи. Он вводит запрет на жестокое обращение с животными, запрет пропаганды насилия и жестокости, ответственность хозяев за тех, кого приручили. Но в первую очередь закон защитит людей", - сказала зампред ГД Ольга Тимофеева.

В официальной группе Госдумы в "Вконтакте" перечислили запреты, которые устанавливает закон об ответственном обращении с животными.

"Устанавливается:

- защита животных от жестокого обращения, вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными, а также призывы к жестокому обращению с животными;

- запрет на умерщвление;

- запрет контактных зоопарков и передвижных цирков-шапито;

- создание муниципальных приютов и требования к ним;

- устанавливаются полномочия для волонтеров;

- запрет боев с участием животных;

- запрет на избавление от животных без передачи новому хозяину или в приют;

- запрет на содержание животных в барах и ресторанах;

- запрет на содержание диких животных в квартирах".

Ольга Тимофеева отметила, что законопроект мог бы еще долго лежать на полке, если бы не активная позиция зоозащитников.

"Я впервые видела, чтобы люди требовали не отменить, а принять закон. Они были вовлечены в работу над законопроектом. Большое им спасибо за то, что не останавливались перед трудностями. Комитет по экологии и охране окружающей среды вместе с общественниками прошел долгий путь, мы смогли создать "с нуля" новую сферу регулирования – сферу обращения с животными", - отметила депутат.

Она напомнила о принятии закона, запрещающего контактную притравку, поправок, ужесточающих наказание для живодеров и усиливающих ответственность за торговлю редкими животными.

После пленарного заседания зоозащитники о встретили председателя комитета по экологии Владимира Бурматова овациями.

Депутат назвал принятие законопроекта во втором чтении историческим моментом. За время своей работы на посту председателя комитета по экологии документ прошел 13 согласований.

"Это полностью готовый, абсолютно нормальный закон. Нам важно понимать, что это не конец, потому что потом придется менять все кодексы, законодательство о муниципальном управлении. Сейчас в принципе не отрегулированы вопросы регистрации, вопросы по лабораторным животным и так далее", - пояснил Бурматов.

собака, животное, грусть, жестокое обращение с животными(2017)|Фото: btv.md

Завтра, по его словам, Госдума рассмотрит законопроект в окончательном чтении. После этого поправки отправятся в Совет Федерации.

Напомним, что все эти годы зоозащитники требовали Госдуму принять закон об ответственном обращении с животными. Остальные поправки – об ужесточении наказания для живодеров и о запрете притравки – они считали недостаточными без основного закона. Общественники не раз рассказывали, как отсутствие законодательного запрета жестокого обращения с животными мешает им бороться с мучителями в регионах. По их словам, для многих городов уже стало нормой, что организации по отлову убивают бродячих собак прямо на улице, сжигают живьем в приютах, а кое-где даже пускают на шаурму.

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Спустя 8 лет. Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете живодерства

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Теги: закон об ответственном обращении с животными, запрет живодерства, звери, госдума



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