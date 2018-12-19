19 Декабря 2018
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

На Ямал надвигаются морозы. В округе введен режим повышенной готовности

Окружная комиссия по ЧС рекомендовала с 21 по 23 декабря ввести на Ямале режим повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам руководителя ямальского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артёма Кошкина в эти дни на территории автономного округа ожидается понижение температуры.

"В Тазовском, Красноселькупском и Пуровском районах – до -30-40 градусов. В отдельных районах прогнозируется также метель и гололёдно-изморозевые явления", - сообщил Артём Кошкин.

В режим повышенной готовности приведены органы управления, силы и средства территориальной подсистемы (ТП РСЧС) и, при необходимости, организовать круглосуточный режим работы, а также работу оперативных штабов и групп комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на всех уровнях.

Главному управлению МЧС России по ЯНАО совместно с окружным департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности предложено провести уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения. Также будет усилен контроль за противопожарным состоянием населённых пунктов силами государственной противопожарной службы.

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На Ямал надвигаются морозы. В округе введен режим повышенной готовности

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Теги: режим повышенной готовности, морозы, комиссия по ЧС



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