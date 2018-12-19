Депутаты Шурышкарского поселения отправили главу в отставку

Собрание депутатов Шурышкарского сельского поселения проголосовало за отставку главы администрации Юрия Комелькова. решение принято на сегодняшнем внеочередном заседании совета, передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной отставки главы стал конфликт интересов - в ходе проверки прокуратуры выяснилось, что в прямом подчинении Комелькова работал его сын Сергей. Сын получал повышенные надбавки и максимальную зарплату - решения принимал лично глава, хотя его родственник находился в подчинении у другого специалиста.

Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен главный специалист администрации Александр Логинов.