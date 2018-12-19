В Национальном центре онкологии в Москве нашли мумии неизвестных людей

В Национальном центре онкологии им. Н.Н. Блохина на юге Москвы обнаружили мумии неизвестных людей. Следственный комитет уже начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, вечером 17 декабря в ходе инвентаризации сотрудниками одной из больниц по Каширскому шоссе в холодильной камере были найдены три деревянных ящика, где лежали четыре мумифицированных тела, а также секретированная нижняя конечность человека. Как отметили в ведомстве, предположительная давность наступления их смерти - более 10 лет назад.

Сейчас следователи вместе с представителями Росздравнадзора пытаются выяснить все обстоятельства и причины случившегося. С места происшествия изъяты медицинские и иные документы. Также опрашиваются сотрудники больницы, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщало Накануне.RU, несколько лет назад похожая история произошла в Тюменской области: в одном из заброшенных зданий в центре Тобольска обнаружили мумии младенцев.