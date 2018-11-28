В московской квартире нашли мумию мужчины, лежавшую там больше года

В квартире жилого дома на юге Москвы нашли мумифицированное тело мужчины. Следственный комитет уже организовал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, страшная находка была сделана 27 ноября. При осмотре места никаких видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере гибели, найдено не было. Как считают следователи, предположительная давность наступления смерти - более одного года.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало Накануне.RU, в августе этого года в одной из московских квартир нашли труп неизвестного, пролежавший там восемь лет.