17 Декабря 2018
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Спорт За рубежом

"Ливерпуль" сыграет с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Стали известны все пары команд на данной стадии турнира, передает корреспондент Накануне.RU.

Полные итоги жеребьевки выглядят так: "Шальке" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия) - ПСЖ (Франция), "Тоттенхем" (Англия) - "Боруссия Д" (Германия), "Лион" (Франция) - "Барселона" (Испания), "Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды) - "Реал Мадрид" (Испания) и "Ливерпуль" (Англия) - "Бавария" (Германия).

Напомним, российские клубы - "Локомотив" и ЦСКА - не сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Финал турнира пройдет 1 июня 2019 года на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

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"Ливерпуль" сыграет с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Теги: Лига чемпионов, команды, плей-офф, жеребьевка



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