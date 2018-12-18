"Цена вопроса - либо деградация, либо развитие". "Партия Дела" собрала Клуб друзей

В Москве прошла первая встреча Клуба друзей "Партии Дела". Члены партии, актив Московского экономического форума, а также сторонники внедрения разумной экономической политики, основанной на поддержке реального сектора, собрались, чтобы подвести итоги проделанной работы и обсудить задачи на будущий год. Подробности - в материале Накануне.RU.

Лидер партии, глава ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин, открывая встречу, подчеркнул, что партийное движение уже проделало большой путь, провело несколько кампаний федерального уровня по разным темам, обозначив свою позицию по актуальным вопросам.

"Мы говорили, что вступать в ВТО на тех условиях, которые приготовили люди в правительстве, невыгодно, неправильно и несвоевременно… Мы много говорили о денежно-кредитной политике, о том, что дороговизна, недоступность кредитов душит экономику, душит движение страны вперед. Сегодня люди знают о важности и существе этой проблемы. Мы многое сделали, чтобы демократические механизмы были внедрены в нашу практику…Результаты есть, и они весомы. Но сказать о том, что мы полностью достигли цели, нельзя", - заявил он в ходе встречи Клуба.

В 2019 году "Партия Дела", как сообщил ее лидер, намерена расширить работу в регионах и "более содержательно продвигать свои идеи". На встрече в том числе был презентован новый лозунг, с которым партия начнет внедрять и новые формы работы:

"Россия прекрасна! Все получится! Знаем как!"

Обсуждение текущих проблем планируется провести с единомышленниками во Владимире, Крыму, Владивостоке, Чите и в ряде других городов.

"Мы должны сделать нашу программу широко признанной, актуальной и провести в наступающем 2019 году еще одну кампанию на новом уровне", - сказал Бабкин.

Промышленник добавил, что новый лозунг нужно адаптировать к конкретным проблемам, и еще предстоит много работы.

"Конечно, нам противодействуют, нашу партию не пускают на выборы, нас не пускают в федеральные СМИ… Противодействие серьёзное, но мы должны двигаться вперед, сделать так, чтобы миллионы людей захотели перемен, реализации позитивной нашей программы, мы должны придать обществу сознательность и ясность мышления", - подчеркнул он.

В этой связи Бабкин призвал сторонников активнее участвовать в поездках по регионам, продвигать повестку в онлайн-среде и включаться в актуальную повестку жизнедеятельности.

Одновременно с заявлением о том, что "Партия Дела" решила сосредоточить усилия на собственном развитии, было объявлено о том, что в 2019 году не будет проводиться Московский экономический форум, основателем которого является Константин Бабкин. Некоторые восприняли эту новость с сожалением и призвали "не закрывать" такой формат взаимодействия. "За партией должно стоять что-то другое… Сила Московского экономического форума была в том, что там собирались люди, в том числе которые могли быть политическими конкурентами, но они все признавали вашу лидирующую роль, как организаторов этого форума", - упомянул экономист Юрий Болдырев.

На первой встрече "Клуба друзей "Партии Дела" ее участники смогли высказать свои замечания и предложения, касающиеся развития движения.

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов отметил, что партии, помимо вопросов макроэкономики и избирательных кампаний, необходимо сосредоточиться на производителях. По его мнению, именно производство должно быть главным направлением деятельности движения.

"Страна может рухнуть, если не будет фундамента производства. Макроэкономика должна быть, но как нам воссоздать 70 тысяч утраченных, разваленных предприятий? Без производства мы будем голодать, нищенствовать и снова бежать закупать все за рубежом. Системы производства в России нет, есть локальные очаги, где что-то делается, но это беспланово, без осознанной модели. Направление главного удара для "Партии Дела" - это производитель", - считает Ивашов.

С тем, что сегодня остро стоит вопрос восстановления потенциала производства и модернизации промышленности, согласился и социолог, левый публицист Борис Кагарлицкий. Он отметил, что для достижения этой цели неизбежно взаимодействие между людьми, которые хотят этого, независимо от их идеологических установок.

Эксперт также поделился своим видением того, в каких условиях партии придется проводить свои идеи в жизнь.

"Возможно, где-то мы находимся на том самом хрупком дне, которое нам господин Улюкаев обещал… Не надо пугать катастрофой, потому что мы уже живем в катастрофе. Скорее всего, ни к чему подготовиться не удастся. В такой политической системе, как в России, никакого постепенного, логичного и поэтапного развития событий не будет. Мы имеем стабильную деградацию с разными всплесками политических или социально-экономических неприятностей", - считает Кагарлицкий.

В этой связи то самое сотрудничество конструктивных сил будет выражаться, на его взгляд, в форме решения экстремальных вопросов. "Если нам что-то достанется, как политическим активистам, то, уж я вас уверяю, это будут руины. И не надо надеяться, что конструктивно в хороших условиях что-то можно будет делать", - заявил левый активист.

Тем не менее, в "Партии Дела" уверены, что при создании правильных условий для несырьевого производства можно "вытянуть все проблемы", а изменив денежно-денежно-кредитную, налоговую политику и направив усилия на поддержку отечественного производства, - обеспечить "исторический этап бурного экономического развития страны и решения проблем общества".

"За нас с вами никто эту работу не сделает. Мы должны помнить, что цена вопроса, над которым мы работаем, огромная - либо деградация и умирание, либо бурное развитие и стремление к звездам", - резюмировал лидер партии Константин Бабкин.