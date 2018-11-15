Московский экономический форум в 2019 году проводиться не будет

Московского экономического форума в 2019 году проводиться не будет. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил основатель форума Константин Бабкин.

Напомним, МЭФ проходил в Москве каждый год в конце марта или в начале апреля. Всего их прошло шесть, и форум стал традиционным.

Однако в следующем году его не будет. Как отметил Константин Бабкин, было принято решение перенести усилия с организации форума на развитие "Партии Дела", лидером которой он является.

"Поэтому Московского экономического форума в 2019 году не будет. Есть ли у меня по этому поводу грусть? Нет. Мы сделали хорошую работу, и теперь ее нужно продолжать на новом уровне", - написал Бабкин в своем блоге.

Напомним, в этом году на МЭФ не увидели оснований для повышения пенсионного возраста в России. Также было озвучено предложение отказаться от долларовых расчетов с Китаем.