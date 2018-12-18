Обнаружен вирус, разряжающий смартфоны на Android

Специалисты по кибербезопасности обнаружили вредоносную программу, провоцирующую быструю разрядку аккумулятора на устройствах с Android.

ПО, получившее название Andr/Clickr-AD, обнаружили в сервисах Google Play. Зараженными оказались более 20 приложений, скачанных около двух миллионов раз, сообщает "Лента.ру".

На данный момент зараженные приложения удалены из магазина.

В апреле компания Dr.Web сообщила, что ее сотрудники зафиксировали распространение нового вируса Android.BankBot.358.origin, атакующего телефоны на базе Android клиентов Сбербанка России.

Заявлялось, что якобы вредоносная программа крадет информацию о банковских картах, выводит деньги со счетов, а также блокирует зараженные устройства и требует выкуп. По оценке Dr.Web, ущерб от "вредоноса" может превысить 78 млн рублей, заражены уже 60 тысяч мобильных устройств.

Сбербанк информацию о заражении вирусом смартфонов его клиентов опроверг.