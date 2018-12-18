Свердловские депутаты приняли закон о "гряземесах" и вернули штрафы за парковки на газонах

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на своем очередном заседании, которое прошло 18 декабря приняли два закона, которые позволят штрафовать "гряземесов" и перевести часть парковок в категорию общедоступных, передает корреспондент Накануне.RU.

"Закон о "гряземесам" принят. Дополнительно внесём и ответственность за парковку на детских площадках, но уже в следующем году. Вопрос о парковке на детских площадках часто возникает на моих приемах с избирателями. И наказание за это должно быть - дети наше всё", - пишет на своей странице в Facebook депутат ЗакСО Вячеслав Вегнер.

Первый документ связан с изменением статьи 16 закона "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области", устанавливающей ответственность за нахождение транспортных средств на газонах. Уже через 10 дней после его официальной публикации "гряземесов" ждет наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц - от 5 до 40 тыс. руб., на юридических лиц – от 150 до 500 тыс. руб.

Также закон будет дополнен примечанием, закрепляющим понятия "газон" и "зеленые насаждения", которые также прописаны в правилах по благоустройству большинства муниципалитетов

Второй законопроект, рекомендованный к принятию, касается организации дорожного движения на территории Среднего Урала. В частности, предлагается установить, что платные парковки не могут быть размещены на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные либо медицинские организации, организации культуры, органы государственной власти или местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.

Напомним, что в июле текущего года Верховный суд оставил без изменения решение Свердловского областного суда, который признал недействующей статью 16 областного закона об административных правонарушениях, предусматривающую штраф за парковку на объектах благоустройства. Тогда было указано, что вопрос ответственности "гряземесов", по сути, прерогатива федерального законодателя.