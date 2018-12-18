18 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

"Газоны есть газоны". Глава свердловской ГИБДД поддержал штрафы для "гряземесов"

Новый глава свердловской ГИБДД Алексей Кисляков поддерживает штрафы за парковку на газонах. Сегодня, 18 декабря, депутаты ЗакСО определили сумму штрафа, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Что касается парковки на газонах, то такие места не предназначены для остановки транспорта. Газоны есть газоны", - заверил Кисляков.

Напомним, что документ связан с изменением в статью 16 закона "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области", устанавливающую ответственность за нахождение транспортных средств на газонах. Уже через 10 дней после его официальной публикации "гряземесов" ждет наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц - от 5 до 40 тыс. руб., на юридических лиц - от 150 до 500 тыс. руб.

Теперь закон дополнен примечанием, закрепляющим понятия "газон" и "зеленые насаждения", которые также прописаны в правилах по благоустройству большинства муниципалитетов. Такое сочетание регионального закона и соответствующего нормативно-правового акта местного самоуправления и позволит наказывать виновных.

Напомним, что в июле текущего года Верховный суд оставил без изменения решение Свердловского областного суда, который признал недействующей статью 16 областного закона об административных правонарушениях, предусматривающую штраф за парковку на объектах благоустройства. Тогда было указано, что вопрос ответственности "гряземесов", по сути, прерогатива федерального законодателя.

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"Газоны есть газоны". Глава свердловской ГИБДД поддержал штрафы для "гряземесов"

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Теги: ГИБДД, парковка, штраф



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