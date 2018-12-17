Свердловские парламентарии снова возьмутся за "гряземесов"

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на своем очередном заседании, назначенном на 19 декабря, намерены принять два закона, которые позволят штрафовать "гряземесов" и перевести часть парковок в категорию общедоступных, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый документ связан с изменением в статью 16 закона "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области", устанавливающую ответственность за нахождение транспортных средств на газонах. Закон ожидаемо примут, и уже через 10 дней после его официальной публикации "гряземесов" ждет наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц - от 5 до 40 тыс. руб., на юридических лиц – от 150 до 500 тыс. руб.

Как пояснил Накануне.RU председатель комитета ЗакСО по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, теперь закон дополнен примечанием, закрепляющим понятия "газон" и "зеленые насаждения", которые также прописаны в правилах по благоустройству большинства муниципалитетов. Такое сочетание регионального закона и соответствующего нормативно-правового акта местного самоуправления и позволит наказывать виновных.

"И мы, и коллеги-депутаты федерального собрания обращались в Конституционный и Верховный суды, - напомнил Никитин. - В результате Конституционный суд вынес определение о том, что регион имеет право законодательно регулировать данный вопрос".

Напомним, что в июле текущего года Верховный суд оставил без изменения решение Свердловского областного суда, который признал недействующей статью 16 областного закона об административных правонарушениях, предусматривающую штраф за парковку на объектах благоустройства. Тогда было указано, что вопрос ответственности "гряземесов", по сути, прерогатива федерального законодателя.

Второй законопроект, рекомендованный к принятию, касается организации дорожного движения на территории Среднего Урала (отметим, что эта законодательная инициатива принадлежит губернатору Евгению Куйвашеву).

В документе перечислены полномочия в сфере организации дорожного движения высших органов государственной власти региона и органов местного самоуправления. В частности, предлагается установить, что

платные парковки не могут быть размещены на территориях, непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные либо медицинские организации, организации культуры, органы государственной власти или местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.

В проекте закона установлено: территории, непосредственно прилегающие к таким объектам и зданиям, определяются в порядке, установленном правительством Свердловской области.