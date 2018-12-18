Фадеев в Кургане раскритиковал Кокорина и сказал Шумкову равняться на Белгород

В Курган с рабочим визитом прибыла делегация столичных общественников во главе с секретарем Общественной палаты РФ, ведущим Первого канала Валерием Фадеевым, передает корреспондент Накануне.RU.

Именитый гость пообщался с главой Зауралья Вадимом Шумковым за закрытыми дверями, чтобы обозначить круг проблем, которые требуют решения в регионе. После беседы в правительстве Курганской области началось заседание Общественной палаты Курганской области.

Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, врио губернатора Вадим Шумков отметил, что знаком с Фадеевым достаточно давно.

"Я с удовлетворением всегда отмечаю: есть такая позиция в России - он не "правый" и не "левый", он за страну. Ровно по центру. Когда он начал вести программу на Первом канале, я забеспокоился - не потеряли ли мы его как общественного деятеля? Но когда он снова вернулся в Общественную палату РФ, я понял, что все хорошо", - отметил Вадим Шумков.

По словам врио губернатора, от сегодняшнего визита будет большая польза.

"Одна из тем, которые мы сегодня будем обсуждать - это активизация деятельности общественников Курганской области. Это и общественный контроль, и соблюдение прав и законных интересов граждан, это контроль за предоставлением услуг в том числе в образовании, здравоохранении. Мы прекрасно понимаем, что можно работать, находясь в такой системе вакуума, и думать, что ты все делаешь правильно. Нам есть куда стремиться, и с учетом этого, получая обратную связь от общественников, мы можем делать это дольше и эффективнее", - добавил Вадим Шумков.

Свою речь Валерий Фадеев начал с цитаты писателя Александра Солженицына.

"100 лет было на днях Солженицыну. Можно по-разному к нему относиться, но он был безусловно выдающимся человеком, борцом. У него есть хороший один тезис, президент страны Владимир Путин процитировал его на той неделе на вручении Государственных премий общественникам. Солженицын говорил, что общественная атмосфера, ее характер и сила может быть даже важнее государственных институтов. Эта атмосфера должна быть здоровой, созидательной. И то, чем мы занимаемся, это как раз попытка создать эту общественную атмосферу", - отметил Фадеев.

"Она не должна быть мрачной, она не должна быть слишком злобной. Понятно, что люди разные и иногда они критически относятся к власти - и пусть. Но она не должна быть разрушительной", - добавил секретарь ОП РФ.

Фадеев отметил, что в Курганской области сложилась непростая ситуация.

"Если говорить о развитии, то, мягко говоря, вялое развитие было в вашей области в последнее десятилетие. И это сказалось на общественной атмосфере - многие разочарованы, многие не видят перспектив, население сократилось, население Кургана значительно сократилось. Вот у меня товарищ есть один, очень уважаю его - это губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Так в том регионе за постсоветское время приросло население на 200 тыс. человек. Хотя она и небольшая область. Возьмите Тверскую область - там сократилось на треть население, вот вам и разница. Понятно, что в первую очередь это за счет рождаемости и миграции - люди приезжают, уезжают. Уезжают туда, где работа есть, где перспектива есть, где можно денег заработать", - сказал Валерий Фадеев.

"Соседняя область Тюменская - там ведь тоже прирост населения. Я несколько раз бывал в Тюмени - там люди любят свой город. Люди там, которые в райцентрах живут, тоже довольны жизнью Это результат огромной работы, которая делалась на протяжении нескольких десятилетий", - отметил гость.

Затем Фадеев начал расспрашивать общественников о величине тарифов.

"У вас тариф на электричество великоват, а кто должен этим заниматься, решать эту проблему? Это же задача общественности. А почему нет? Задача Общественной палаты это в том числе. Нужно провести анализ, подготовить доклад, сопоставить с другими регионами, понять структуру издержек, понять почему именно столько, понять потенциал", - сказал секретарь ОП РФ.

Фадеев привел в пример случай, когда он обратился к президенту России Владимиру Путину.

"Я президенту недавно сказал, что экспертный потенциал общественности выше, чем экспертный потенциал исполнительной власти. Он мне не возразил, он не сказал, что это не так. Я уверен, что те общественные советы, которые мы сейчас тщательно созываем, там огромный экспертный потенциал. И у вас здесь то же самое", - отметил Валерий Фадеев.

Именно общественность может быть наиболее откровенной, она может позволить себе говорить часто больше, чем может позволить себе говорить исполнительная и законодательная власть - сказал Валерий Фадеев.

"Там сложные схемы отношений, а общественности в этом смысле проще - у нее больше развязаны руки", - добавил секретарь ОП РФ.

В программе визита Валерия Фадеева в Курган - встреча со студентами-журналистами Курганского госуниверситета.