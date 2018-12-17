"Об этом не идет никаких разговоров": в Кремле опровергли планы по объединению России и Белоруссии

Тема интеграции России и Белоруссии в едином государстве на повестке дня не стоит, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, она не обсуждалась, и об этом не идет никаких разговоров, передает RT.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о создании единого союзного государства России и Белоруссии, президентом которого станет Владимир Путин.

Ранее СМИ сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске провел закрытое совещание, на котором обсудил с высшими руководителями различных ведомств и органов "способы защиты от России".

До этого Лукашенко заявил, что Минск видит в Москве близкого союзника, но не планирует входить в состав РФ.

В июне, однако, Лукашенко заявил о возможности вхождения Белоруссии в состав другого государства. В правительстве страны это опровергли.