Лукашенко провел совещание, на котором обсуждались способы защиты от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске провел закрытое совещание, на котором обсудил с высшими руководителями различных ведомств и органов способы защиты от России, об этом пишет Lenta.ru.
Главной темой совещания стало обеспечение безопасности страны и независимость государства.
В частности, обсуждались возможные шаги Белоруссии в ответ на манипуляции России на нефтяном рынке.
Прессы на этом совещании не было, поэтому истинное содержание беседы неизвестно.