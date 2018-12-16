16 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР

Лукашенко провел совещание, на котором обсуждались способы защиты от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске провел закрытое совещание, на котором обсудил с высшими руководителями различных ведомств и органов способы защиты от России, об этом пишет Lenta.ru.

Главной темой совещания стало обеспечение безопасности страны и независимость государства.

В частности, обсуждались возможные шаги Белоруссии в ответ на манипуляции России на нефтяном рынке.

Прессы на этом совещании не было, поэтому истинное содержание беседы неизвестно.

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Лукашенко провел совещание, на котором обсуждались способы защиты от России

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Теги: Александр Лукашенко, совещание, Белоруссия, защита, независимость



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