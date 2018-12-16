Лукашенко провел совещание, на котором обсуждались способы защиты от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске провел закрытое совещание, на котором обсудил с высшими руководителями различных ведомств и органов способы защиты от России, об этом пишет Lenta.ru.

Главной темой совещания стало обеспечение безопасности страны и независимость государства.

В частности, обсуждались возможные шаги Белоруссии в ответ на манипуляции России на нефтяном рынке.

Прессы на этом совещании не было, поэтому истинное содержание беседы неизвестно.