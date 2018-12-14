В ПДД хотят вернуть штрафы за небольшое превышение скорости

Правительство РФ поручило МВД и Минтрансу к 1 марта разработать предложения по возвращению штрафов за превышение скорости в 10-20 километров в час. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что возвращение этой меры только в столице может обернуться 50 млн дополнительных штрафов ежегодно - вдвое больше, чем за все нарушения ПДД.

Напомним, до 2013 года штрафовали водителей за превышение скорости более чем на десять километров в час. Затем допустимый порог увеличили в два раза.

Между тем, накануне Госавтоинспекция России заявляла, что ввела временный мораторий на внесение поправок в ПДД. Запрет, однако, касается только МВД.

Глава ГИБДД Михаил Черников добавил, что постоянно меняющие правила в большей степени до населения не доводятся.