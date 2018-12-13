На сайт МИД Франции совершена хакерская атака

На сайт МИД Франции была осуществлена хакерская атак. Злоумышленники похитили персональные данные путешественников, зарегистрированных на платформе министерства, передает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

"Личные данные, оставленные при регистрации на платформе, были украдены", - указывается в сообщении французского МИД.

Отмечается, что похищенная информация "не содержит секретных финансовых данных или сведений, которые могут раскрыть место назначения поездок".

В ведомстве уточнили, что речь идет о платформе Ariane - с ее помощью зарегистрированные путешественники могли получить информацию о безопасности пребывания в той или иной стране.