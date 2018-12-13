13 Декабря 2018
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Экономика Центральный ФО

ЦБ оценил "дыру" в капитале "Московского Вексельного Банка" в сумму свыше 340 млн рублей

Временная администрация Центробанка выявила "дыру" в капитала "Московского Вексельного Банка" в размере 347, 288 млн руб. Такие данные содержатся в сводном отчете регулятора.

Так, на дату признания кредитной организации банкротом обязательства банка составляли 933,035 млн руб. При этом активы банка оцениваются на уровне 585,747 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, Арбитражный суд Москвы 26 ноября признал "Московский Вексельный Банк" банкротом.

Ранее Центробанк выявил в банке операции, направленные на преднамеренное банкротство банка

Напомним, регулятора 17 августа объявил об отзыве лицензии у "Московского Вексельного Банка".

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ЦБ оценил "дыру" в капитале "Московского Вексельного Банка" в сумму свыше 340 млн рублей

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Теги: Московский вексельный банк, Москва, Центробанк, временная администрация



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Ранее 03.12.2018 18:48 Мск Центробанк выявил в "Московском Вексельном Банке" операции, направленные на преднамеренное банкротство
Ранее 17.08.2018 09:17 Мск "Московский Вексельный Банк" лишился лицензии

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