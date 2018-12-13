Напомним, регулятора 17 августа объявил об отзыве лицензии у "Московского Вексельного Банка".

Ранее Центробанк выявил в банке операции , направленные на преднамеренное банкротство банка

Так, на дату признания кредитной организации банкротом обязательства банка составляли 933,035 млн руб. При этом активы банка оцениваются на уровне 585,747 млн руб.

Временная администрация Центробанка выявила "дыру" в капитала " Московского Вексельного Банка " в размере 347, 288 млн руб. Такие данные содержатся в сводном отчете регулятора.

ЦБ оценил "дыру" в капитале "Московского Вексельного Банка" в сумму свыше 340 млн рублей





