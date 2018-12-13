Adidas проверяет выдвинутые в отношении дизайнера Гоши Рубчинского обвинения

Скандал вокруг российского дизайнера Гоши Рубчинского (34) набирает обороты. Иностранные СМИ сообщили, что один из партнеров модельера – компания Adidas – изучает данные, озвученные в сети и в прессе по поводу, предположительно, переписки Гоши с 16-летним подростком.

Напомним, ранее в сети появились откровения некого 16-летнего юноши о, якобы, переписке с Рубчинским. Молодой человек приложил к своим постам скрины общения. В них Гоша, якобы, просит прислать фотографии. Представители Рубчинского позже заявили, что мужчина просто проводил кастинг. Многие пользователи, в том числе модели, сомневаются в намерениях дизайнера. Подросток опубликовал скрины в нескольких известных группах, посвященных моде и моделингу, благодаря чему дело получило широкий резонанс.

"Мы очень серьезно относимся к любым заявлениям такого рода и в настоящее время изучаем выдвинутые обвинения", - отметил представитель Adidas, но отказался озвучить более подробную информацию о расследовании.

Немецкий спортивный гигант несколько раз сотрудничал с российским дизайнером, начиная с весны 2017 года. Так, например, была создана коллаборация к Чемпионату мира по футболу 2018 – ее представляли в екатеринбургском "Ельцин-центре".

Ранее заявление по поводу этого скандала сделал Эдриан Йоффе, глава бренда Comme des Garçons, с которым Рубчинский тоже сотрудничал. "Я глубоко обеспокоен сегодняшними событиями, утверждениями, которые Гоша категорически опровергает". Йоффе, знакомый с Гошей лично (и в немалой степени способствовавший продвижению карьеры россиянина), пишет, что ненавидит, когда в социальных сетях кого-то начинают обвинять заранее. "Жду, когда выяснится вся правда", - написал Йоффе.

Рубчинский также сотрудничал с такими брендами, как Dr. Martens, Levi's и Burberry. Показ в Екатеринбурге весной этого года был последним для именного бренда Гоши, однако в качестве приглашенного дизайнера он продолжил работать с крупными и известными компаниями.

Рубчинский, которого очень полюбили на западе, эксплуатирует образы маргинальных субкультур. Например, гопников – городской прослойки низкого социального статуса, футбольных фанатов, скейтеров и панков.