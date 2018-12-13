Без российских команд: стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА завершился групповой этап. Стали известны все участники плей-офф, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, с первых мест в своих группах вышли следующие команды: "Боруссия Д", "Бавария" (все - Германия), "Барселона", "Реал Мадрид" (все - Испания), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия), "Манчестер Сити" (Англия) и "Ювентус" (Италия).

Со вторых мест в плей-офф пробились "Атлетико" (Испания), "Тоттенхем", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Шальке" (Германия), "Аякс" (Голландия), "Лион" (Франция) и "Рома" (Италия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 декабря.

Напомним, российские клубы - "Локомотив" и ЦСКА - заняли четвертые места в своих группах и покидают еврокубки.