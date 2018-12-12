Главный тренер ФК "Урал" собирается на стажировку в "Атлетико" и "Валенсию"

Главный тренер футбольного клуба "Урал" Дмитрий Парфенов собирается пройти стажировку за границей. В качестве возможных вариантов он рассматривает Испанию и Венгрию, передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, в минувшие выходные екатеринбургский клуб потерпел разгромное поражение от московского "Динамо". Эта игра стала заключительной в 2018 году, Российская Премьер-лига уходит на перерыв до следующей весны.

Дмитрий Парфенов рассказал, какая сейчас работа у тренерского штаба команды.

"Составляем планы на сборы, они пройдут на Кипре. Смотрим, что нам нужно будет исправить в нашей игре, в чем нужно прибавить, как в целом подготовить команду. Также сейчас есть время съездить на стажировку. Какие варианты? Есть "Атлетико", есть "Валенсия" и есть "Ференцварош", где тренирует мой друг Сергей Ребров", - цитирует Парфенова официальный сайт "Урала".

Напомним, в феврале уральцам предстоит ответный матч Кубка России против столичного "Спартака". Первая встреча этих команд в Москве не смогла определить победителя.