12 Ноября 2018
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Экономика В бывшем СССР Украина

Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в стране экономический рост, но недостаточный, чтобы перестать быть "одной из беднейших стран Европы".
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Он признал, что повышение тарифов на газ для населения было плохим решением, но делать было нечего.

"Правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим - между повышением тарифов и мощным ударом по макрофинансовой и макроэкономической стабильности государства", - сказал он.

Порошенко уверен, что без повышения тарифов обойтись было нельзя, так как МВФ не дал бы транш.

По его словам, в результате "слаженной четырехлетней работы" он готов отказаться от кредитов, но этого не дают сделать старые долги, которые нужно возвращать.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, замдиректора Института экономики и прогнозирования НАН Украины Сергей Кораблин заявил, что ВВП страны упал на 35% за четверть века, что стало наибольшим падением в мире. В 2016 году 81% украинцев отметили ухудшение своей жизни после "евромайдана".

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Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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