Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в стране экономический рост, но недостаточный, чтобы перестать быть "одной из беднейших стран Европы".

Он признал, что повышение тарифов на газ для населения было плохим решением, но делать было нечего.

"Правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим - между повышением тарифов и мощным ударом по макрофинансовой и макроэкономической стабильности государства", - сказал он.

Порошенко уверен, что без повышения тарифов обойтись было нельзя, так как МВФ не дал бы транш.

По его словам, в результате "слаженной четырехлетней работы" он готов отказаться от кредитов, но этого не дают сделать старые долги, которые нужно возвращать.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, замдиректора Института экономики и прогнозирования НАН Украины Сергей Кораблин заявил, что ВВП страны упал на 35% за четверть века, что стало наибольшим падением в мире. В 2016 году 81% украинцев отметили ухудшение своей жизни после "евромайдана".