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"Атомстройкомплексу" придется заплатить 7,5 миллионов по делу о неровной брусчатке на главной площади Екатеринбурга

Семнадцатый арбитражный суд Свердловской области не стал менять решение суда первой инстанции по делу о неровной брусчатке на площади Ленина в Екатеринбурге. Таким образом, компания "Атомстройкомплекс", которая выполняла работы по укладке брусчатки, должна выплатить МКУ "Городское благоустройство" 7,5 млн рублей за неустойку. Об этом свидетельствует картотека дел суда.

Напомним, ранее глава регионального минтранса Василий Старков заявлял, что компанию "Атомстройкомплекс" ждут штрафы за некачественную работу по укладке брусчатки. Директор компании Валерий Ананьев тогда отвечал, что они сделали все от них зависящее, а причиной некачественных работ стала срочность и ошибки предыдущих работников. Однако администрация Екатеринбурга отказалась платить "Атомстройкомплексу" за работу, а строительная компания подала в суд на "Городское благоустройство", потребовав принять работы и заплатить за них 6,3 млн рублей. В рамках этого дела в апреле муниципальное предприятие заявило встречный иск, требуя неустойку.

В августе этого года арбитражный суд Свердловской области отказал в иске "Атомстройкомплексу" и частично удовлетворил иск муниципального предприятия, снизив сумму неустойки до 7,5 млн рублей.

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"Атомстройкомплексу" придется заплатить 7,5 миллионов по делу о неровной брусчатке на главной площади Екатеринбурга

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Теги: брусчатка, Атомстройкомплекс, городское благоустройство, суд, иск



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