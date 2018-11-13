13 Ноября 2018
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"Один раз и на всю жизнь". Проспект Ленина в Екатеринбурге выложат гранитом

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что одним из приоритетных направлений освоения городского бюджета является благоустройство. Об этом мэр города рассказал в эфире программы "Открытая студия. Екатеринбург" на телеканале "41-домашний".

В рамках благоустройства главный проспект города на протяжении от улицы 8 марта до главного здания УрФУ планируется выложить гранитом. На проспекте Ленина появятся гранитные плиты толщиной 100 миллиметров. Высокинский пояснил, что такую задачу поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Уже один раз положим и, как говорится, на всю оставшуюся жизнь, и не только нашу", - сказал мэр Екатеринбурга.

Напомним, что в прошлом году проспект Ленина подвергался реконструкции, на аллее были установили скамейки и уложена брусчатка. Эти работы проводились к ЧМ-2018 по футболу, однако через год, за несколько недель до мундиаля общественность неудовлетворительно высказалась по поводу качества проводимых работ. Дело в том, что летом 2018 года брусчатка на площади 1905 года начала разваливаться. Строительная компания "Атомстройкомплекс" пыталась судиться с МКУ "Городское благоустройство", чтобы МУП приняло укладку брусчатки и оплатило работы в размере 6,3 млн руб., но суд отказал в иске.

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"Один раз и на всю жизнь". Проспект Ленина в Екатеринбурге выложат гранитом

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Теги: гранитная плитка, проспект Ленина, Александр Высокинский



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