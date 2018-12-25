"Атомстройкомплекс" переложит брусчатку на Ленина в Екатеринбурге

Генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев заявил, что его компания займется работами по перекладке брусчатки на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

"Конечно переложим, вопрос 7 млн руб. - вообще не вопрос. Почему все молчат, что мы сделали гигантскую реконструкцию всего проспекта Ленина? Реконструкцию мы выполнили. Мы изначально, когда брались за эту работу, говорили, что брусчатка кривая, ее не получится выполнить по ГОСТу", - сказал Ананьев.

По его словам, заказчик поставил застройщику одну задачу, а сам требовал другого.