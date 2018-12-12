12 Декабря 2018
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Наука и техника За рубежом

Власти Австралии решили создать национальное космическое агентство

Австралия планирует создать национальное космическое агентство в Аделаиде, передает ТАСС со ссылкой на федеральное правительство.

Инвестиции государства в этот проект на старте составят $41 млн. Австралийские власти уверены, что создание нового кластера даст возможность стране выйти на мировой рынок космической отрасли.

Агентство должно заработать уже в середине 2019 года, правительство рассчитывает на привлечение до $12 млрд частных инвестиций к 2030 году.

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Власти Австралии решили создать национальное космическое агентство

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Теги: Австралия, космическое агентство, инвестиции



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