Власти Австралии решили создать национальное космическое агентство

Австралия планирует создать национальное космическое агентство в Аделаиде, передает ТАСС со ссылкой на федеральное правительство.

Инвестиции государства в этот проект на старте составят $41 млн. Австралийские власти уверены, что создание нового кластера даст возможность стране выйти на мировой рынок космической отрасли.

Агентство должно заработать уже в середине 2019 года, правительство рассчитывает на привлечение до $12 млрд частных инвестиций к 2030 году.