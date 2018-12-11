11 Декабря 2018
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Экономика Курганская область

Глава Зауралья сообщил, что регион не готов к новой схеме обращения с отходами

Глава Зауралья во время встречи с зампредом российского правительства Алексеем Гордеевым отметил, что Курганская область абсолютно не готова к новой "мусорной реформе".
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По мнению Шумкова, здесь еще очень много вопросов как финансовых, так и организационных.

Как ранее сообщало Накануне.RU, с 1 января 2019 года в регионе резко возрастет стоимость тарифа на вывоз мусора - в единой квитанции появится новая строчка. Пока новая территориальная схема обращения с отходами окончательно не утверждена, это произойдет в начале декабря после повторного общественного обсуждения. За мусор в Курганской области теперь официально будет отвечать тюменская компания "Рифей", находящаяся под контролем крупных уральских бизнесменов-энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова.

Как раз стоимость тарифа и вызывает опасение не только у жителей области, но и у врио губернатора. Шумков добавил, что явные недочеты и упущения есть и в схеме обращения с ТКО, которые также влияют на его рост.

Гордеев отметил, что нужно использовать опыт других регионов, которые уже успешно внедряют данную новинку.

Напомним, жители Зауралья выступают против введения завышенного тарифа на вывоз мусора, который, по предварительным данным может составить около 150 рублей в месяц на одного члена семьи.

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Глава Зауралья сообщил, что регион не готов к новой схеме обращения с отходами

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Теги: Вадим Шумков, мусор, Рифей, мусорная реформа, отходы, финансы, Алексей Гордеев



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