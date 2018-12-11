Депутатов Госдумы и сенаторов будут наказывать за конфликт интересов

Депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации будут наказывать за предоставление неполных сведений о доходах и проявление конфликта интересов: они могут отделаться предупреждением либо лишиться должности в Госдуме или Совфеде.Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий для депутатов Госдумы и сенаторов ответственность за несоблюдение антикоррупционного законодательства. При этом санкции за нарушение регламента у членов палат Федерального Собрания гораздо мягче, чем у народных избранников в регионах, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты Госдумы и сенаторы не несут ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства – неполное и недостоверное декларирование доходов и допущение личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Законопроект Правительства призван унифицировать антикоррупционные стандарты для всех госслужащих страны.

"За нарушение требований антикоррупционного законодательства в части уведомления о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов член Совета Федерации и депутат Государственной думы не несут никакой ответственности, в то время, как иные категории должностных лиц органов государственной власти в зависимости от характера правонарушения подлежат увольнению (отстранению от должности) или альтернативным наказаниям в виде замечания, выговора, предупреждения о неполном должностном соответствии", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект вводит ответственность за получение незаконных вознаграждений, связанных с осуществлением полномочий от физических и юридических лиц, за подарки в связи с протокольным мероприятием или командировками, за использование служебных средств в посторонних целях и за разглашение служебных сведений. Депутату и сенатору может грозить предупреждение или освобождение от должности в Госдуме или Совфеде.

Алексей Куринный обратил внимание на то, что законопроект не предполагает лишение депутата Госдумы мандата за коррупционное преступление. В то время, как муниципальные депутаты за подобные нарушения караются отставкой.

Докладчик, депутат Анатолий Выборный пояснил, что деятельность муниципальных депутатов регулируется другими законами. "Есть разные нарушения и не каждое должно влечь сложение полномочий", - сказал он.

Каким будет наказание для провинившегося депутата или сенатора – лишится ли он должности или отделается предупреждением – определяет регламент соответствующей палаты Федерального Собрания.

Депутат Олег Смолин поинтересовался, считаются ли конфликтом интересов ситуации, связанные с тем, что депутат-одномандатник в своих решениях руководствуется интересами граждан и организаций своего округа.

Выборный эти опасения развеял: "На эти отношения конфликт интересов не распространяется. Речь идет о конфликте интересов в части, касающейся наличия счетов и ценностей на территории других государств".

Валерий Гартунг заявил, что даже голосование по вопросу, который затрагивает деятельность отрасли, где до избрания работал депутат, можно счесть за конфликт интересов. Тогда под санкции попадет каждый третий парламентарий, считает депутат.

"Речь не о том, чтобы запретить депутату жить обычной гражданской жизнью. Но если есть конфликт интересов, лучше заявить об этом. Если депутат этого не делает, то закрадываются подозрения, что его депутатская деятельность связана с лоббированием интересов", - пояснил Александр Адвеев.

Глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова напомнила, что депутат Госдумы может лишиться мандата в случае невыполнения работы с избирателями, ведения предпринимательской деятельности, открытия счетов в иностранных банках, участие в управлении иностранными компаниями, непредоставления деклараций о доходах.

Депутаты приняли законопроект в первом чтении.