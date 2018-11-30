30 Ноября 2018
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Происшествия За рубежом

В Бундесвере посчитали, что криминального следа в поломке самолета Меркель нет

В Бундесвере отвергли предположения о криминальных причинах поломки в самолете канцлера Германии Ангелы Меркель.
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Напомним, пилот, которого сама Меркель назвала "самым опытным капитаном авиации", заявил о беспрецедентном отказе системы связи. В итоге направлявшаяся на саммит G20 в Аргентину канцлер была вынуждена прервать полет, когда самолет уже пролетел Амстердам. Борт №1 благополучно сел в Кельне, хотя и была опасность блокировки шасси.

Позже немецкие СМИ сообщили, что авиаинцидент с участием самолета Ангелы Меркель получит уголовную оценку - возможно, поломка имеет криминальную причину. Утверждалось, что канцлер Германии уже обсудила ЧП с министром обороны Урсулой фон дер Ляйен.

Бундесвер, отвечающий за готовность к полетам президентского борта, опроверг предположения газеты Rheinische Post, которая опубликовала текст о возможности умышленных манипуляций с системой связи самолета с землей. Тем не менее, в правительственных кругах говорят, что расследование инцидента ведется "во всех направлениях", пишет Regnum.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Ангела Меркель признала свои ошибки в миграционной политике.

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В Бундесвере посчитали, что криминального следа в поломке самолета Меркель нет

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Теги: Меркель, самолет, Бундесвер



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