В Бундесвере посчитали, что криминального следа в поломке самолета Меркель нет

В Бундесвере отвергли предположения о криминальных причинах поломки в самолете канцлера Германии Ангелы Меркель.

Напомним, пилот, которого сама Меркель назвала "самым опытным капитаном авиации", заявил о беспрецедентном отказе системы связи. В итоге направлявшаяся на саммит G20 в Аргентину канцлер была вынуждена прервать полет, когда самолет уже пролетел Амстердам. Борт №1 благополучно сел в Кельне, хотя и была опасность блокировки шасси.

Позже немецкие СМИ сообщили, что авиаинцидент с участием самолета Ангелы Меркель получит уголовную оценку - возможно, поломка имеет криминальную причину. Утверждалось, что канцлер Германии уже обсудила ЧП с министром обороны Урсулой фон дер Ляйен.

Бундесвер, отвечающий за готовность к полетам президентского борта, опроверг предположения газеты Rheinische Post, которая опубликовала текст о возможности умышленных манипуляций с системой связи самолета с землей. Тем не менее, в правительственных кругах говорят, что расследование инцидента ведется "во всех направлениях", пишет Regnum.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Ангела Меркель признала свои ошибки в миграционной политике.