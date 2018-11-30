30 Ноября 2018
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Происшествия

Германия ищет криминальный след в поломке самолета Меркель

Авиаинцидент с участием самолета канцлера Германии Ангелы Меркель получит уголовную оценку - возможно, поломка самолета имеет криминальную причину. Меркель уже обсудила ЧП с министром обороны Урсулой фон дер Ляйен. Об этом с ссылкой на спецслужбы сообщает Rheinische Post

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Пилот, которого Меркель назвала "самым опытным капитаном авиации", заявил о беспрецедентном отказе системы связи. Напомним, направлявшаяся на саммит G20 в Аргентину Ангела Меркель была вынуждена прервать полет, когда самолет уже пролетел Амстердам. Борт №1 благополучно сел в Кельне, хотя и была опасность блокировки шасси.

Отметим, что Меркель летает на 17-летнем Airbus A340, которым 10 лет пользовалась авиакомпания Lufthansa. В авиапарк бундесвера самолет был передан в 2011 году. Тогда борт переоснастили под нужды первого лица. Самолёт назван в честь первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

(2018)|Фото: автор: Thomas Liebenberg, commons.wikimedia.org

Борт №1 рассчитан на 143 пассажира. На борту имеются апартаменты для главы государства, включающие спальню, душевую и рабочий кабинет с спецсвязью. В самолете размещен конференц-зал и звукоизолированная переговорная для тайных бесед. Борт оборудован системой распознавания "свой-чужой", противоракетной защитой и дополнительными баками для горючего. Без дозаправки "Конрад Аденауэр" может пролететь 13 тыс. 500 километров, что позволяет совершить беспосадочный перелёт из Берлина в Вашингтон, Пекин и даже Рио-де-Жанейро. По своим размерам и оснащению обновленный "Аденауэр" приближается к "Air Force One" – самолёту Boeing 747, которым пользуется американский президент. По вместимости "Аденауэр" превосходит американский Первый борт, а также оба самолета Владимира Путина. Большинство других европейских политиков и монархов имеют куда более скромные средства передвижения по воздуху.

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Германия ищет криминальный след в поломке самолета Меркель

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Теги: ангела меркель, конрад аденауэр, самолет, борт №1, поломка



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