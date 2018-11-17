Меркель признала свои ошибки в миграционной политике

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об ошибках в разрешении миграционного кризиса.

Одна из главных ошибок - правительство Германии вовремя не признало ряд стран и регионов мира "безопасными", что позволило бы сократить приток беженцев, сказала она во время посещения города Хемница, пишет Deutsche Welle.

Как сообщало Накануне.RU, этот немецкий город стал одним из центров протеста жителей против миграционной политики властей после убийства местного жителя мигрантами. Недовольство вылилось в массовые беспорядки в сентябре. Меркель посетила город впервые после тех событий, ее визит сопровождала акция протеста, манифестанты скандировали "Меркель должна уйти!".