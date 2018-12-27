Lufthansa назвали ответственной за ЧП с самолетом Меркель перед G20

Ответственность за инцидент, произошедший с самолетом канцлера Германии Ангелы Меркель перед саммитом G20, несет авиакомпания Lufthansa. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на службу безопасности бундесвера.

Напомним, пилот, которого сама Меркель назвала "самым опытным капитаном авиации", заявил о беспрецедентном отказе системы связи. В итоге направлявшаяся на саммит G20 в Аргентину канцлер была вынуждена прервать полет, когда самолет уже пролетел Амстердам. Борт №1 благополучно сел в Кельне, хотя и была опасность блокировки шасси.

Обслуживанием самолета канцлера Airbus A340 занимается дочерняя компания Lufthansa - Lufthansa-Technik. После очередных мероприятий по обслуживанию самолета в 2010 году компания не проинформировала пилотов и Airbus о перестроенной цифровой системе коммуникации с землей.

В отчете говорится, что поскольку у пилотов не было инструкций с указанием о том, как работать с новой системой коммуникации, после сбоя питания бортовой электроники они потеряли связь с землей, передает Regnum.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что авиаинцидент с участием самолета Ангелы Меркель получит уголовную оценку - возможно, поломка имеет криминальную причину. Утверждалось, что канцлер Германии уже обсудила ЧП с министром обороны Урсулой фон дер Ляйен.

Бундесвер, отвечающий за готовность к полетам президентского борта, опроверг предположения газеты Rheinische Post, которая опубликовала текст о возможности умышленных манипуляций с системой связи самолета с землей.