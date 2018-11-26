В парке на юго-востоке Москвы нашли расчлененную пенсионерку

На юго-востоке Москвы найдены останки неизвестной женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, днем 25 ноября на территории одного из московских парков были обнаружены фрагменты женского тела, упакованные в полиэтиленовые пакеты. На вид жертве около 60 лет.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас выясняются все обстоятельства преступления и устанавливается личность пострадавшей. Также ведется розыск убийцы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Москве подозреваемый в разбое умер во время допроса в отделе полиции. Следственный комитет организовал проверку.