В Забайкалье вынесли приговор китайцам, пытавшимся контрабандой вывезти из России 4 кг золота

28 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Дальневосточный ФО В России За рубежом

В Забайкалье вынесли приговор китайцам, пытавшимся контрабандой вывезти из России 4 кг золота

В Забайкалье вынесен приговор двум гражданам Китая. Их отправили в российскую колонию за незаконный оборот драгоценных металлов и контрабанду.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, в июне этого года злоумышленники пытались вывезти в КНР в багажнике машины через многосторонний автомобильный пункт пропуска поселка Забайкальск 81 слиток золота массой более 4 кг и стоимостью свыше 10 млн руб. Однако оно было обнаружено и изъято в ходе таможенного контроля.

Суд вынес свой приговор: первому из китайцев назначено 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 600 тыс. руб. Второй получил 6 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Что касается изъятого золота, то оно конфисковано в доход государства.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре этого года стало известно, что Китай наращивает запасы золота на фоне торговой войны с США.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Забайкалье вынесли приговор китайцам, пытавшимся контрабандой вывезти из России 4 кг золота

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Забайкалье, Китай, золото, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1886

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети