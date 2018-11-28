В Забайкалье вынесли приговор китайцам, пытавшимся контрабандой вывезти из России 4 кг золота

В Забайкалье вынесен приговор двум гражданам Китая. Их отправили в российскую колонию за незаконный оборот драгоценных металлов и контрабанду.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, в июне этого года злоумышленники пытались вывезти в КНР в багажнике машины через многосторонний автомобильный пункт пропуска поселка Забайкальск 81 слиток золота массой более 4 кг и стоимостью свыше 10 млн руб. Однако оно было обнаружено и изъято в ходе таможенного контроля.

Суд вынес свой приговор: первому из китайцев назначено 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 600 тыс. руб. Второй получил 6 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Что касается изъятого золота, то оно конфисковано в доход государства.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре этого года стало известно, что Китай наращивает запасы золота на фоне торговой войны с США.