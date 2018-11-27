Суд рассмотрит дело директора шадринского завода, который не платил людям зарплату

В суд передано уголовное дело в отношении Александра Плотникова - бывшего гендиректора ШЗТМ.

Следствие считает, что Плотников не платил зарплату с сентября 2013 года по февраль 2015 года.

Общая сумма задолженности перед 137 работниками организации составила более 10 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В результате принятых следователем мер по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлениями, наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более 7 млн рублей.