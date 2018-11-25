Как ранее сообщало Накануне.RU , в субботу террористы обстреляли ракетами с хлором сирийскую провинцию Алеппо. Число пострадавших превысило 100 человек.

Минобороны РФ сделало официальное заявление об уничтожении боевиков, которые выпустили по сирийским местным жителям хлорные химракеты, об этом Накануне.RU сообщили в российском военном ведомстве.

ВКС России разбомбили позиции боевиков в Сирии, которые совершили хлорную атаку на мирное население





