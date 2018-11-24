24 Ноября 2018
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Политика Дальневосточный ФО

Вице-губернатор Приморья подал в отставку за три недели до выборов главы региона

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков ушел в отставку. На своей странице в Facebook чиновник сообщил, что уходит по собственному желанию.
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"Дорогие друзья. Сегодня принял важное для себя решение покинуть пост вице-губернатора Приморского края. За спиной 5 лет. Они были разными. Были и откровенные неудачи но были и несомненные прорывы. Получен колоссальный опыт исполнительной власти и системы государственной вертикали, системы человеческих взаимоотношений. Полученные знания точно навсегда останутся со мной, также как и отношения со многими из вас, которые я считаю, уже переросли планку начальника/подчинённого и стали по доброму партнерскими и дружескими. Должности и посты приходят и уходят, они не вечны, а замечательные люди, которых я встретил на этом непростом жизненном отрезке, это главное мое приобретение, оно останется со мной", - пишет Серебряков (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

СМИ сообщают, что подписи врио губернатора Олега Кожемяко Серебряков на своем заявлении еще не видел, но уже знает, что его отставку приняли.

Последние пять лет Серебряков отвечал в администрации Приморского края за здравоохранение и спорт, а также курировал департамент труда.

Отставка одного из ключевых вице-губернаторов в регионе проходит всего за три недели до выборов главы края. Их назначили после отмены результатов второго тура губернаторских выборов в сентябре. Тогда во второй тур прошли кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. Несмотря на лидерство Ищенко в первом туре, на втором этапе Тарасенко неожиданно вырвался вперед при подсчете голосов. В дальнейшем было установлено, что подсчет подходил при грубых нарушениях. Были назначены новые выборы, в которых Тарасенко участвовать не стал, зато выдвинулся врио губернатора Олег Кожемяко. КПРФ отказалась выдвигать Ищенко, тогда он попробовал свои силы как самовыдвиженец, но не смог пройти муниципальный фильтр. Новые выборы состоятся 16 декабря.

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Вице-губернатор Приморья подал в отставку за три недели до выборов главы региона

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Теги: павел серебряков, выборы в приморье, олег кожемяко, вице-губернатор, отставка, по собственному желанию



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