Олег Митволь отдал документы в избирком Приморья для участия в выборах губернатора

Экс-заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь отдал документы в Избирательную комиссию Приморского края для участия в повторных выборах губернатора, которые назначены на 16 декабря.

Митволь выдвигается от партии "Зеленые".

До этого свои документы в избирком отнесли врио главы края Олег Кожемяко, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис, член "Патриоты России" Игорь Степаненко, от "Партии роста" - Алексей Тимченко, "сокол Жириновского" Андрей Андрейченко и два самовыдвиженца - Виктор Васильев и Павел Михальченков.

Напомним, сентябрьские выборы губернатора в Приморье завершились скандалом: во втором туре при подсчете голосов у лидировавшего кандидата от КПРФ Андрея Ищенко резко упал процент отданных за него бюллетеней и даже "списались" несколько тысяч голосов, тогда как у его конкурента, "единоросса" Андрея Тарасенко, напротив, резко возросло электоральное одобрение. В итоге результаты выборов были официально отменены.