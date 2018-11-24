Избирком официально исключил Ищенко и еще 13 кандидатов из губернаторской гонки в Приморье

Избирательная комиссия Приморского края не допустила самовыдвиженца Андрея Ищенко и еще 13 кандидатов на выборы губернатора региона. Об этом стало известно на брифинге в субботу, 24 ноября. Все эти 14 претендентов не прошли проверку.

Таким образом, в выборах примут участие пять кандидатов, в их числе – врио губернатора Олег Кожемяко.

С учетом кандидатов зарегистрированных ранее, проверку прошли врио главы края Олег Кожемяко, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России", Игорь Степаненко от партии "Патриоты России", а также глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста" и депутат Госдумы Андрей Андрейченко, выдвинутый ЛДПР​, передает РБК.

Представитель Центризбиркома Евгений Шевченко рассказал, что участвовавший в отмененном втором туре выборов в Приморье Ищенко, неправильно указал свой статус в общественной организации. Избирком мог только на этом основании признать все собранные им подписи избирателей недействительными, но понимая, что это нарушение носит формально-юридический характер, избирком продолжил проверку.