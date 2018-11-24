24 Ноября 2018
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Политика Дальневосточный ФО

Избирком официально исключил Ищенко и еще 13 кандидатов из губернаторской гонки в Приморье

Избирательная комиссия Приморского края не допустила самовыдвиженца Андрея Ищенко и еще 13 кандидатов на выборы губернатора региона. Об этом стало известно на брифинге в субботу, 24 ноября. Все эти 14 претендентов не прошли проверку.
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Таким образом, в выборах примут участие пять кандидатов, в их числе – врио губернатора Олег Кожемяко.

С учетом кандидатов зарегистрированных ранее, проверку прошли врио главы края Олег Кожемяко, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России", Игорь Степаненко от партии "Патриоты России", а также глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста" и депутат Госдумы Андрей Андрейченко, выдвинутый ЛДПР​, передает РБК.

Представитель Центризбиркома Евгений Шевченко рассказал, что участвовавший в отмененном втором туре выборов в Приморье Ищенко, неправильно указал свой статус в общественной организации. Избирком мог только на этом основании признать все собранные им подписи избирателей недействительными, но понимая, что это нарушение носит формально-юридический характер, избирком продолжил проверку.

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Избирком официально исключил Ищенко и еще 13 кандидатов из губернаторской гонки в Приморье

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Теги: андрей ищенко, выборы в приморье, регистрация кандидатов, избирательная комиссия



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